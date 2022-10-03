KADIN ŞİİRİ FESTİVALİ “FEMİNİSTANBUL” 6 YAŞINDA!

Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali,6-9 Ekim tarihleri arasında altıncı kez düzenlenecek. Ana temasını kadın, kadın sorunları, kadının her türlü halini içeren durumlar olarak tanımlayan koordinatörler, festivali cinsiyetçi ya da salt feminist bir festival olmamakla birlikte Türkiye’de bir ilk olarak tanımlıyorlar. Kadın temalı şiirleriyle, kadın, erkek, LGBTİ+ her dilden, cinsten, dinden, ırktan ve milletten şair bu etkinliğe katılıyor.

Dünya Şairleri Uluslararası ‘FeminİSTANBUL’ Kadın Şiiri Festivali’ne Geliyor

Bu yıl festivalin organizasyon komitesinde Hilal Karahan, Emel Koşar, Dilruba Nuray Erenler ve Ayça Erdura var. Danışma kurulunda Zeynep Altıok Akatlı, Nesteren Davutoğlu, Arzu Çerkezoğlu, W. B. Bayrıl; teknik yardım ekibinde Mengü Bahadır Bayrıl, Hatice Kumalar yer alıyor. Festival, dünyanın her yerinden gelen şairleri ağırlamaya devam ediyor. Hindistan, Peru, Bolivya, İran, Filiztin, Arap ülkelerinin her biri, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan, İngiltere, İsviçre, Lüksemburg, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Almanya, Fransa, ABD, Macaristan, Malezya, ...’dan gelen şairler kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getiriyor; birlikte çözüm üretmeye çalışıyor ve ulusal kıyafetleriyle şiir okuyorlar.

FeminİSTANBUL’da Yıllar, Temalar ve Manifestolar

2016: “Anadiline Karşı Kadın Dili”

2017: “Tuzun Sınırları”

2018: “Birlikte Çeşitlilik”

2019: “Şiir Şiddeti Yener”

2020: Pandemi nedeniyle yapılamadı…

2021: “Küresel Bir İnsanlığın Şafağında”

2022: “Küresel Krize Karşı Küresel Şiir”

Küresel Krize Karşı Küresel Şiir - Manifestosu

Bu yılki manifestoyu festival direktörü Op. Dr. Hilal Karahan şöyle açıklıyor: “Görüyoruz ki, adım adım küresel bir krize doğru gidiyoruz. Bir yanda hızlanan iklim krizi, öte yanda tüm insanlığı etkileyen ekonomik kriz. Üstüne Avrupa'nın ortasında tüm emperyal güç odaklarını birbirinin karşısına diken kirli bir savaş. Afganistan, Afrika gibi coğrafyalarda ise kadınlar üzerinden yürütülmek istenen baskı, iktidar ve güç elde etme çabaları, uygulamaları. Dahası biz henüz bu bildiriyi yazarken İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü birçok şehirde protestolara, olaylara yol açtı. Feminİstanbul olarak İranlı tüm kadınların yanında olduğumuzu beyan ediyor ve kız kardeşimiz Mahsa'nın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali, UNESCO’ya bağlı WFP (World Festival of Poetry-Dünya Şiir Festivali), WPM (World Poetry Movement-Dünya Şiir Hareketi) ve Kartal Belediyesi tarafından resmi olarak destekleniyor. Etkinlikleri tüm dünyaya duyuruluyor.

FeminİSTANBUL Onur Ödülü Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e Verilecek!

Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali’nin açılış seremonisi 6 Ekim 2022 Perşembe günü, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapılacak. Gezi Davası’ndaki haklı duruşları, dava sürecinde sergiledikleri sarsılmaz inançları ve kadınlarımız için örnek teşkil eden davranışlarından ötürü bu yıl onur ödülü üç kadına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e verilecek

Festivalin yabancı şair konukları Donya Mirzaei (İran), Elvira Kujovic (Sırbistan-Almanya), Gihan Omar (Mısır), Lucilla Trappazzo (İtalya-İsviçre), Rokiah Binti Hashim (Malezya), Tahereh Mirzayi Saeidabad (İran). Festivalin ev sahibi şairleri Ali Günvar, Ali Mustafa, Aliye Özlü, Arife Kalender, Arzu Karadağ, Aslı Durak, Ata Yiğiz, Ataol Behramoğlu (video), Ayça Erdura, Bedros Dağlıyan, Bircan Çelik, Cihan Oğuz, Dilek Ermiş, Dilruba Nuray Erenler, Durmuş Türker, Elçin Sevgi Suçin, Elif Burcu Özkan, Emel Koşar, Erkut Tokman, Erol Özyiğit, Ertuğrul Özaydın, Esra Özlem Dökmen, Fügen Tan, Gülçin Sahilli, Halime Yıldız, Haşim Hüsrevşahi, Hilal Karahan, Hüseyin Alemdar, İkbal Kaynar, İsmet Yalçın, Kemal Aslan, Malik Enes Gümüşlü, Mehmet Hakkı Suçin, Melahat Babalık, Mualla Apaydın, Muhsine Arda, Nalan Çelik, Neslihan Yalman, Nilay Özer, Niyazi Yaşar, Nuray Gök Aksamaz, Nur Doğan, Okan Yılmaz, Olcay Kasımoğlu, Osman Günay, Oya Gündüz Aksu, Oya Uysal, Özgür Zeybek, Sema Güler, Serap Aslı Araklı, Seval Candar Karadeniz, Süreyya Akçay, Şaban Akbaba, Tarık Günersel (video), Taner Sezgin, Volkan Hacıoğlu, W. B. Bayrıl, Zeki Tombak, Zeynep Ezmen. Tüm şiir dostları davetlidir.

2022 Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Antolojisi

Kartal Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan ve editörlüğünü Op. Dr. Hilal Karahan’ın yaptığı 2022 Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Antolojisi, konusu kadın olan, kadın sorunlarına şiirle dikkat çekmeyi hedefleyen bir şiir antolojisi serisidir. Antolojinin kapsamı hakkında Karahan şunları söyledi: “Türkiye’den ve tüm dünyadan 46 şair katıldı. Çevirileri ben, Cem Yavuz, Volkan Hacıoğlu, Mehmet Hakkı Suçin ve Taherey Mirzayi Saeidabad yaptık. Bu antoloji serisiyle Türkiye’de bir ilke imza attık. Bundan sonraki yıllarda da devam etmesini arzuluyoruz.”