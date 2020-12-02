Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Sergisi Dijitale Taşındı

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 14’üncüsü gerçekleştirilen, Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in sergisi, bu yıl ilk defa dijital platformda ziyaretçileriyle buluşuyor. Sergide “Hayata Dair” temasıyla 44 adet fotoğraf yer alıyor.

2007 yılından bu yana 21 bini aşkın katılımcının 83 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışması, her sene düzenlenen sergisi ile de fotoğrafseverlerin ilgi odağında yer alıyor. Birbirinden yetenekli kadın fotoğrafçıların katılımıyla renklenen Kadın Gözüyle Hayattan Kareler, bu sene dijitale taşınan sergisi ile fotoğrafseverleri yeni bir deneyimle buluşmaya davet ediyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında düzenlenen yarışmanın bu yılki seçici kurulunda Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, fotoğraf muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.