Kadın girişimcilerin el emeği ürünler tanıtıldı

KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 2020 yılından bugüne sürdürdüğü “KAGİDER Kooperatif Destekleme Projesi’’ İzmit’te bulunan Çınar Kadın Kooperatifi ve İstanbul Beylikdüzü’ndeki Harmoni Kadın Kooperatifi’ni Özlem Süer markası ile bir araya getirdi.

KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 2020 yılından bugüne sürdürdüğü “KAGİDER Kooperatif Destekleme Projesi’’ İzmit’te bulunan Çınar Kadın Kooperatifi ve İstanbul Beylikdüzü’ndeki Harmoni Kadın Kooperatifi’ni Özlem Süer markası ile bir araya getirdi. Proje kapsamında, kadın kooperatiflerinin el emeği ile hazırladıkları ürünlerin tanıtımına önemli bir destek sunulurken, kooperatiflerin sürdürülebilirliği adına özel koleksiyonlar hazırlanmasına da mentorluk ediliyor.

Ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer’in kooperatiflerdeki kadınların el emeği ile ürettiği ürünleri değerlendirdiği özel koleksiyonu, Özlem Süer House’da davetlilerin karşısına çıktı.

Kadınların kendileri ve çocukları için güçlü bir gelecek inşa edebilmeleri amacıyla sosyo-ekonomik gelişme ve büyüme sağlama arayışı içinde bulunan kadınlardan oluşan Beylikdüzü Harmoni ve el emeği tekstil ürünleri üreten kadınları çatısı altında buluşturan İzmit Çınar Kooperatifi’nin kadınları da bu özel etkinlikte bir araya geldi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, kadın kooperatiflerinin her fırsatta desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, projeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Kadınların ekonomiye kazandırılması artık Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve refah hedefiyle ilerlediği yolda ana prensip olmalı. Kadınlar her fırsatta ekonomiye kazandırılmalı, ekonomik kazanımları korunmalı ve geliştirilmeli. Kadının ekonomik gücü arttıkça sosyal ve siyasi konumu da güçlenecek. Sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda çok önemli bir rol üstlenen kadın kooperatifleri kadınların dayanışma ve güç birliği yapmalarına çok iyi birer örnek veriyor. Bugün burada tanıtılan bu özel koleksiyonu el emekleri ile oluşturan Çınar ve Harmoni kooperatiflerinin kadın girişimcilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Projeye verdiği önemli destek nedeniyle Özlem Süer’e KAGİDER adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Dilerim bu anlamlı projemiz, özel sektör ve kamuda kadın kooperatiflerinin destekleneceği nice projeye ilham olsun.”

Koleksiyonun davetlilerin yüksek ilgisi ile beğeni topladığı etkinlikte konuşan Özlem Süer ise projeye özel koleksiyonun öyküsünü şu sözlerle paylaştı:

“Bu akşam KAGİDER çatısı altında Çınar Kadın Kooperatifi ve Harmoni Kadın Kooperatifi ile birlikte Özlem Süer Kimono Kaftan Koleksiyonu’nun on dokuz parçasının ilk etaptaki tanıtımını üstlendik. Türk kumaşlarıyla, el dokumasıyla endüstriden örnekler taşıyan özenle seçilmiş kumaşlarla kaftan ve kimono kalıplarından esinlenerek çalıştığımız siluetleri kooperatiflerde uyguladık. Ardından onların dekoratif süslemelerini ve gelenekten gelen iğne oyaları patchwork gibi el işleriyle taçlandırdık. Geleneğimizden kopup gelen bu değerli zanaat etkilerinin üzerinde özenle çalıştık ve böyle bir lokalden aslında dünyaya bizi anlatan, bizden izler taşıyan bir değer yaratmış olduk.”