Kadıköy'ün simgesi "Perili Köşk" yeni sahibini bekliyor

"Küçük Dolmabahçe", "Perili Köşk" ya da "Saray Yavrusu"... Caddebostan'ın göz kamaştıran köşkünün ihaleye çıkmasına sayılı günler kaldı. Eylül başında yeni sahibini bulması beklenen tarihi köşk, yılların bakımsızlığını üzerinden atacak, eski zarafetine, ihtişamlı günlerine geri dönecek.

Tarihi köşk, 116 yaşında

Caddebostan'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in başmabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen, yaklaşık 23 dönüm bahçe içinde bulunan ve 2 bin 700 metrekare kapalı alana sahip Ragıp Paşa Köşkü, zemin artı 3 kat ve çatı katından oluşuyor.

Son dönem Osmanlı mimarisini yansıtan köşk, mekan tasarımları, iç ve dış süslemeleri ve tavan resimleri ile biliniyor.

Tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslenen ve 40 bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında bir kule mevcut. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.