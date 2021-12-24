Kabil Kitap Çarşısı kitapseverlere hizmet etmeye devam ediyor

Razi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fatma Kazımi, Taliban yönetiminin Cuyi Şir Mahallesi'ndeki Kabil Kitap Çarşısı'na müdahale etmediğini ve bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

"Kadınlar baskı altında söylemleri doğru değil"

Kazımi, “Okul kitaplarımı almaya buraya geliyorum. Roman ve Mevlana’nın Mesnevisi gibi şiir kitaplarını da burada bulmak mümkün. İnsan hepsini alıp okumak istiyor.” dedi.

Çarşının açık kütüphaneyi andırdığını dile getiren Kazımi, şunları kaydetti:

"Buranın öyle bir havası var ki sanki bir kütüphaneye girmiş gibi oluyorsunuz. Her yer kitap dolu. İlgim olan kitapları buradan alıp evimde okuyorum. Aradığım tüm kitapları burada bulabiliyorum. Taliban yönetiminin gelmesinden sonra da burada bir değişiklik olmadı. Kadınlar baskı altında diyorlar, bu çok doğru değil. Ben üniversiteye gidiyorum. Öğrenimime devam ediyorum. Bazı sorunlar olabilir ama kadınlar baskı altında söylemleri doğru değil."

Kitap çarşısındaki esnaf rutin işlerini sürdürmeye devam ediyor

Kabil Kitap Çarşısı'ndaki dükkanını babasından devraldığını belirten Endişe, "Kitapçılık işi baba mesleğim. Yaklaşık yarım asırdır kitap basımı ve satımıyla uğraşıyoruz. Kitapçılık, baba mesleğim olduğu için benim için ayrı bir önemi var." dedi.

Kitapçılığın yanı sıra Kabil’de bir özel üniversitede Siyasal Bilimler fakültesinde öğretim görevlisi olan Endişe, "İnsan kitaplarla uğraşarak ilmi ve akademik bir iş yapmış oluyor. Bu yolla insanların yaşama ümidini arttırmak mümkün oluyor. Bu meslek değerli bir iştir." ifadelerini kullandı.