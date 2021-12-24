Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın dizi
Motorin ve LPG'de indirimler pompa fiyatına yansımaya başladı
Motorin ve LPG'de indirimler pompa...
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam
Fiyatları hangi hız ve oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde indirmelerini bekliyoruz
Fiyatları hangi hız ve oranla...
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri anlattı
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr....

Kabil Kitap Çarşısı kitapseverlere hizmet etmeye devam ediyor

Kabil'de üniversite öğrencilerinin aradıkları her türlü kitabın adresi Kabil Kitap Çarşısı, ülkede yaşanan siyasi değişikliklere rağmen kitapseverlere hizmet vermeye devam ediyor.

Kabil Kitap Çarşısı kitapseverlere hizmet etmeye devam ediyor

Razi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fatma Kazımi, Taliban yönetiminin Cuyi Şir Mahallesi'ndeki Kabil Kitap Çarşısı'na müdahale etmediğini ve bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

"Kadınlar baskı altında söylemleri doğru değil"

Kazımi, “Okul kitaplarımı almaya buraya geliyorum. Roman ve Mevlana’nın Mesnevisi gibi şiir kitaplarını da burada bulmak mümkün. İnsan hepsini alıp okumak istiyor.” dedi.

Çarşının açık kütüphaneyi andırdığını dile getiren Kazımi, şunları kaydetti:

"Buranın öyle bir havası var ki sanki bir kütüphaneye girmiş gibi oluyorsunuz. Her yer kitap dolu. İlgim olan kitapları buradan alıp evimde okuyorum. Aradığım tüm kitapları burada bulabiliyorum. Taliban yönetiminin gelmesinden sonra da burada bir değişiklik olmadı. Kadınlar baskı altında diyorlar, bu çok doğru değil. Ben üniversiteye gidiyorum. Öğrenimime devam ediyorum. Bazı sorunlar olabilir ama kadınlar baskı altında söylemleri doğru değil."

Kitap çarşısındaki esnaf rutin işlerini sürdürmeye devam ediyor

Kabil Kitap Çarşısı'ndaki dükkanını babasından devraldığını belirten Endişe, "Kitapçılık işi baba mesleğim. Yaklaşık yarım asırdır kitap basımı ve satımıyla uğraşıyoruz. Kitapçılık, baba mesleğim olduğu için benim için ayrı bir önemi var." dedi.

Kitapçılığın yanı sıra Kabil’de bir özel üniversitede Siyasal Bilimler fakültesinde öğretim görevlisi olan Endişe, "İnsan kitaplarla uğraşarak ilmi ve akademik bir iş yapmış oluyor. Bu yolla insanların yaşama ümidini arttırmak mümkün oluyor. Bu meslek değerli bir iştir." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.