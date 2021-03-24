Justin Bieber, Nick Jonas ve Lana Del Rey Albümleri Çıktı!

“JUSTICE”in içerisinde yer alan 3 hit single; Chance The Rapper ile ortak çalışmaları “Holy”, Benny Blanco ile birlikte kaydettikleri “Lonely” ve “Anyone” dünya çapında 2 milyardan fazla dinlendi. Şu an üç şarkı da “Billboard Hot 100” listesinin ilk 40’ında yer alıyor.

Grammy ve Altın Küre'ye aday gösterilen sanatçı ve aktör Nick Jonas üçüncü solo albümü “Spaceman”i 12 Mart’ ta Island Records etiketiyle yayımladı. Albümde özel olarak Greg Kurstin ve MoZella ile birlikte çalışan Nick Jonas dinleyicilere “Spaceman”i "mesafe" den "hoşgörü" ye, "coşku" dan "bağlılık"a dört ayrı temaya ayırarak sunuyor.