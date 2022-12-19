JOLLY JOKER KONSER MEKANLARINDA MELİKE ŞAHİN, AYTA SÖZERİ, WALKMAN 90’LAR İLE YILBAŞI SINIRSIZ EĞLENCE

“SANA GÖRE” KONSER ÇOK SEVDİĞİN SAHNEDE!

Şehrin kalbinde müziğe doyacağınız Jolly Joker Vadistanbul’da, 31 Aralık Cuma akşamı Melike Şahin sevenleriyle buluşacak.

Anadolu yakasında Jolly Joker Kartal İst-Marina’da 31 Aralık Cuma akşamı Ayta Sözeri sahnede olacak.

Büyükçekmece’de Marina ve çarşı kısmı ile büyük bir alana sahip olan Kıyı İstanbul’da 31 Aralık Cuma akşamı Walkman 90’lar Türkçe Pop Gecesi ile geçmişe yolculuk yapılacak

FARKLI TÜRLERİ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen yıllar içinde 20 mekanla büyük bir aileye dönüştü. Farklı türlerin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlayıp canlı konser deneyimini misafirlerine üst düzeyde yaşattı. ‘Sana Göre’ olan müziği bilen, ‘Moduna Göre’ olan müziğe programlarında yer veren Jolly Joker, sahnesini müzikal çeşitliliğe açarak bu alandaki öncü kimliğini de koruyor.

Kapı açılış 21.00

Tüm konserlerin biletleri Jolly Joker gişesi ve Biletix’te