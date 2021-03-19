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Jason Statham'ın sosyal medyadan yaptığı Antalya paylaşımı beğeni topladı

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham'ın sosyal medyadan yaptığı Antalya paylaşımını çok sayıda kişi beğendi.

Jason Statham'ın sosyal medyadan yaptığı Antalya paylaşımı beğeni topladı

İngiliz aktör Statham, Guy Ritchie'n yönettiği "Five Eyes" filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde çektirdiği iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Statham'ın her iki paylaşımı 1 milyonu aşkın kişi tarafından beğenildi, çok sayıda yorum aldı.

Yaklaşık 2 ay boyunca Türkiye'de kalan ünlü aktörün Türkiye'yi ve Antalya'yı çok beğendiği belirtildi.

"Five Eyes" filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta Antalya'da başlandı. Dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanının yanı sıra, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda çekimler gerçekleştirildi. Çekimler yaklaşık 2 ayda tamamlandı.

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