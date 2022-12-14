Japon yönetmen Miyazaki'nin "Nasıl yaşarsınız?" filmi 2023'te gösterime girecek
Oscar ödüllü Japon yönetmen Miyazaki Hayao'nun, "Nasıl yaşarsınız?" adlı animasyon filmi gelecek yıl izleyiciyle buluşacak.
Film dağıtım firması Toho Co'nun açıklamasına göre, Miyazaki'nin "Nasıl yaşarsınız?" adlı yeni filmi Temmuz 2023'te vizyona girecek.
Miyazaki'nin kurduğu Studio Ghibli şirketine göre yeni yapıt, ismini çocuk edebiyatı yazarı Yoşino Genzaburo'nun 1937 yılı basımlı kitabından alıyor.
Aksiyon-macera türündeki animasyon filmin, özgün bir hikayesinin olacağı bildirildi.
Miyazaki, "Ruhların Kaçışı" eseriyle 2003 yılında "Uzun Metrajlı En İyi Animasyon Filmi" dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü.
Deniz aşırı üne sahip Miyazaki, animasyon klasikleri arasında "Komşum Totoro" (1988) ve "Prenses Mononoke" de (1997) yer alıyor
Japonya'da "efsane animasyoncu" olarak bilinen Miyazaki'nin eserleri, modern uygarlıklara eleştirel yaklaşımlar ile tabiata duyulan hayranlıklarla tanınıyor.
İlerleyen yaşı ve film yapım zorluklarını gerekçe göstererek 2013'te emekliye ayrılacağını açıklayan Japon yönetmen, 2017'de sektöre geri dönmüştü.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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