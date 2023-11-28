Janset’in yeni sezon heyecanı

Akıl hastanesindeki bir kadının kendini Tomris Uyar’da aramasını konu edinen oyunda “Tomris” karakterine hayat veren Janset Paçal, oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi’ne geldi.

Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun öncesi Kemal Doğulu da iş başındaydı. ‘Tomris’ makyajını kendi elleriyle yapan Kemal Doğulu, Janset’i oyuna hazırladı.

Uzun yıllardır en yakın dostu, oyunun hazırlığı aşamasında en yakın destekçisi olan Kemal Doğulu aynı zamanda ‘Tomris’ oyununun; dekor, ışık, afiş tasarım, saç makyaj ve kostümün yanı sıra sanat yönetmenliğini de üstleniyor.

Oyunda; kendini Tomris Uyar zanneden akıl hastanesindeki bir kadının iç konuşmaları, "Sen Tomris değilsin!" diyen dış sesin uyarısıyla "Ben kimim?" sorusuna dönüşüyor.

Kendini arayan zeki ama bipolar bozukluğu olan bir kadının; ilişki, aşk, evlilik kavramları ile yüzleşmesi ve Tomris Uyar’ın hayat hikâyesiyle kendini ifade etmeye çalışması anlatılmaya çalışılıyor.