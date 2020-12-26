İznik'teki bazilikada yapılan arkeolojik çalışmalar su altından ve havadan görüntülendi

Amerika Arkeoloji Enstitüsünün yayımladığı Arkeoloji Dergisinin 2014 yılında, dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri olarak seçtiği İznik Gölü'ndeki bazilikada yapılan arkeolojik çalışmalar, su altından ve havadan görüntülendi.

Sürdürülen çalışmalarda elde edilen verilere göre araştırma yapılan bölgede, "Apollon Tapınağı", "Neophytos Martyriumu ile "Neophytos Bazilika Kilisesi" yapılarının bir arada yer aldığı belirlenirken "Birinci İznik Konsili"nin gerçekleştirildiği salonun da burada olup olmadığı araştırılıyor.

Kazının bilimsel danışmanı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, su altında 2. yüzyıldan kalma bir yapı kompleksinin olduğunu anlattı.

4. yüzyılın sonlarında inşa edilen bazilikanın yapı kompleksinin en önemli parçası olduğunu belirten Şahin, "Mimarisi ve temel kalıntılarıyla bize ulaşan yapı, ilk olarak 390 yılında yapılmış ve günümüze kadar ulaşmış. Ancak altında, yani öncesinde başka yapıların, evrelerin olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.