İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Genç Sanat 9. Güncel Sanat Proje Yarışması Töreni

İzmir, 28 Ekim 2023'te büyük bir sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "Genç Sanat 9. Güncel Sanat Proje Yarışması", İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda yer alan İzmir Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen sergiyle tanıtıldı. Sergi, 30 özgün eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Âşık Veysel Temalı Sanat Yarışması

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün vizyonuyla gerçekleştirilen bu yarışma, bu sene Âşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" dizesini tema olarak benimsedi. Yarışma, genç sanatçıların eserlerinde Âşık Veysel'in etkileyici ifade gücünü nasıl yansıttıklarını gözler önüne serdi. Etkinlikte, seçkin 30 eser 28 Kasım’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Ödüller ve Kazananlar

Toplamda 250 bin lira değerindeki para ödülünün dağıtıldığı bu prestijli yarışmada, Başarı Ödülü’ne layık görülen beş sanatçıya 24 bin lira, Mansiyon Ödülü kazanan beş sanatçıya 12 bin lira ve sergilemeye değer bulunan 20 sanatçıya ise 3.500 lira ödül verildi.

Yarışmanın Seçici Kurulu Kimlerden Oluştu?

Seçici kurul; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi prestijli üniversitelerden akademisyenleri, Akbank Sanat ve Arkas Sanat gibi önde gelen kurumlardan temsilcileri barındırıyordu. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer de bu kurulda yer aldı.

Ödül Kazanan Sanatçılar

Başarı Ödülü'ne layık görülen sanatçılar arasında Ezgi Ertürk, Sena Soykök gibi isimler bulunurken, Mansiyon Ödülü'nü kazananlar arasında Gülşah Akdemir ve Meltem Begiç gibi yetenekli sanatçılar yer aldı. Sergilemeye değer bulunan eserlerin sahipleri arasında ise Zehra Nur Ilğaz, Edanur Sabuncu ve Ferit Cihat Sertkaya gibi sanatçılar dikkat çekti.

Genç sanatçıların bu büyük platformda eserlerini sergileme fırsatı bulduğu etkinlik, Türkiye'nin sanat alanındaki yeteneklerini teşvik etmeye devam ediyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın bu etkinlikle sanatsal etkinliklere verdiği destek, şehrin sanat dünyasındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.