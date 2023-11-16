İzleyenleri şaşırtan gösteri: “Nereden Geldim, Nereye Gidiyordum?”

Panda Sahne’nin kurucusu sanatçı ve yazar Kaan Sebkektay, insan, toplum ve yaşam üzerine sahneye taşıdığı interaktif konuşma etkinliği, izleyicisi ile inşa edilen yeni nesil gösteri deneyimi sunuyor. Komedi türünde 90 dakika süren oyun, izleyenleri hayat amaçlarını yeniden gözden geçirmelerini sağlayacak bir yolcuğa çıkaracak. İzleyiciler çıkacakları yolculukta geçmişteki keşkeleri ile geleceğin endişesi arasında savrulacak.

Kaan Sebkektay, iletmek istediği mesajları eğlenceli ve mizah dolu anlatımıyla aktararak izleyicisinde farklı etkiler bırakıyor. Gösteri bilincimizi farkındalıklara açarken, belki de ömrümüz boyunca aradığımız cevapların sorularını bizlere soruyor. İzleyenler gösterinin sonunda kendilerine; “Nereden Geldim, Nereye Gidiyordum?” sorusunu soracak.

Etkinlik Hakkında

Kişinin en merak ettiği soruların içinde gelecek vardır.

Hayatım ne yöne gidecek?

Ne tür olumsuzluklar ya da zorluklar yaşayacak, nelerle mücadele etmek zorunda kalacağım?

Hayatımda güzel neler olacak?

Neler gülümsetecek beni? Peki gelecek öngörülebilir mi? Geleceğin sırları acaba geçmişte mi yatıyor?

Geleceğinize yön verecek bu konuşma sonrasında hayata bakış açınız değişecek. Hayat amaçlarımızı yeniden gözden geçirerek ve kendi yolculuğumuza başka bir perspektiften bakarak evrenin en büyük sırları ve planları ile bütünleşmiş hissedeceksiniz.

Seyircisi ile senkronize olarak izleyenleri şaşırtan ‘Nereden Geldim, Nereye Gidiyordum?’ adlı gösteri:

22 Kasım Çarşamba – Antalya, Panda Sahne

23 Kasım Perşembe – İstanbul, Endless Art Hotel

30 Kasım Perşembe – Ankara, Aralık Sahne’de seyircisiyle buluşacak.