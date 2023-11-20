İzlenilmesi gereken 5 biyografi belgeseli

Dünyanın önemli insanlarının hikâyeleri hakkında yapılan belgesellerle, onların başarılarını, zorluklarını ve tutkularını öğrenilir. Türk iş insanı Hakkı Akdeniz’in de yer aldığı en iyi biyografi belgeselleri izleyenlerin ufkunu açacak.

Biyografi belgeselleri, izleyicilere başka hayatlara kapı aralayarak, ilham veren, etkileyici veya sarsıcı hikâyeler sunarlar. Bu tür belgeseller, hem sanat hem de tarih açısından önemli bir kaynak oluştururlar. Dünyanın farklı noktalarında yaşadığı zorluklara göğüs gererek harika hikâyeler kuran kişilerin hayata bakış açısını deneyimleyen biyografi belgeselleri

İzlenildiğinde hayata bakış açınızı değiştirecek belgesel listesi şöyle;

· Jim & Andy: The Great Beyond:

Jim Carrey, Andy Kaufman rolüne hazırlanırken yaşadığı dönüşümü anlatan bu belgesel, oyunculuk sanatının sınırlarını zorlayan bir performansın perde arkasını gösteriyor. Oyuncunun role girmesinin ardından yaptığı aşırı davranışlar rolle kendini kaptırması ve normal hayata dönme çabaları da belgeselin en dikkat çekici dakikaları oldu.

What Happened, Miss Simone?:

Nina Simone, efsanevi bir caz sanatçısıydı, ama aynı zamanda bir sivil haklar savunucusu ve karmaşık bir kişilikti. Bu belgesel, onun kendi sesinden, ailesinden ve arkadaşlarından alınan tanıklıklarla, onun sanatını, siyasetini ve ruh halini ortaya koyuyor.

Pele:

Pele, futbol tarihinin en büyük isimlerinden biriydi, ama onun hayatı sadece gollerden ibaret değildi. Bu belgesel, Pele’nin kariyerinin en parlak dönemi olan 1958-1970 yılları arasında, Brezilya’nın siyasi ve sosyal durumuyla nasıl etkileşimde bulunduğunu ve onun futbolu nasıl değiştirdiğini gösteriyor.

Merhaba, Ben Hakkı Akdeniz

Amerika’nın en ünlü pizzacıları arasına yerleşen Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz’in filmlere konu olacak hayat hikâyesi Amerika’da belgesele konu oldu. Discovery Plus’ta yayınlanan “Merhaba, Ben Hakkı Akdeniz” belgeseli, 21 yaşında ABD’ye göç eden Hakkı Akdeniz’in zorlu yaşam mücadelesi, başarı basamaklarını nasıl tek tek çıktığı ve ABD’de evsizlere nasıl ilham olduğu anlatılıyor.

Akdeniz’in, New York’ta evsizlerin kaldığı barınakta geçirdiği 96 günden pizzacıda işe girmesiyle başlayan belgesel, evsizlere yardım çalışmalarına başlamasına kadar süren süreçteki iniş ve yükselişleri ele alıyor. "Merhaba Ben Hakkı Akdeniz” belgeselinin başarısı 2023 Toronto Belgesel Uzun Metrajlı ve Kısa Film Festivali'nde de ödüllendirilmeye layık da görülmesi uzun süre ABD basınında da da yer almıştı. Belgesel ilk gösterimini ABD’de Discovery Plus’ta yaparken ikinci durağı olan Türkiye’de de Blu TV, Gain gibi popüler platformlarda yer alıyor. Ayrıca Cumhuriyet’in 100’ncü yılına özel olarak da D-Max TV’de yayınlandı.

A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story:

Juan Manuel Fangio, Formula 1’in ilk efsanelerinden biriydi. Beş kez dünya şampiyonu olan Arjantinli sürücü, hem rakipleri hem de hayranları tarafından saygı duyulan bir kişiydi. Bu belgesel, onun hayatını, başarılarını ve zorluklarını anlatırken, aynı zamanda motor sporlarının tarihine de bir bakış atıyor.