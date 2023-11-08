İZKİTAP kitapseverlerin buluşma noktası oldu

İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, fuarizmir’de çocuğu genci, öğrencisi yetişkini kitap tutkunlarını ağırladı. İZELMAN A.Ş. ve KOSGEB desteğiyle yazar ve yayıncıları kitapseverlerle bir araya getiren fuara gelen kitapseverler, 9 gün boyunca 722 imza etkinliği ve 87 söyleşi ile sevdikleri yazarları görebilme, kitap imzalatma ve sohbet etme fırsatı buldu. Kitapseverler, yayınevi stantlarını gezerek severek okudukları yazarların kitaplarını alırken çocuklar ve gençler ise okul derslerine yardımcı olacak kaynak ve test kitaplarına, çizgi roman ve manga gibi eserlere ilgi gösterdi. İZKİTAP; en seçkin kültür yayınevleri, eğitim yayınları, sahaflar ve müzayedeler, uluslararası konuk yazarlar ve sergilerle de kitapseverlere kültür şöleni sundu.

Çok sayıda yazar İZKİTAP’taydı

Şair ve yazar Birhan Keskin’in “Onur Konuğu” olduğu İZKİTAP, Ayşe Kulin, Canan Tan, İlber Ortaylı, İnci Aral, Mert Arık, Şermin Yaşar, Şükrü Erbaş, Aytunç Erkin, Timur Soykan, Murat Ağırel, Murat Menteş, Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk gibi birbirinden değerli yüzlerce yazar, şair, çizer, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya geldi. Fuarda, 100. Yıl Özel Müzayedesi de düzenlendi ve satışa çıkarılan eserler arasında müzayedenin en özel parçalarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzası bulunan “Mebus Defteri” Başkan Tunç Soyer’in talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi arşivine kazandırıldı. Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 100. Yıl Sahnesi’nde “Cumhuriyet’in Doğuşu” başlıklı söyleşi ile İzmirli kitapseverlerle bir araya geldi. Dünya çapında çok satanlar arasında yer alan, dizi ve filmi de yapılan Japon manga serisi Orange eserlerinin yaratıcısı Ichigo Takano da imza etkinliğiyle İzmir Kitap Fuarı’nda yer aldı.

İZKİTAP 18 Nisan 2024’te Kültürpark’ta da düzenlenecek

İZKİTAP, 18 Nisan 2024’te Kültürpark’ta bir kez daha kitapseverlerle buluşacak. Festival formatında açık havada bir organizasyonla Kültürpark’ta kitapseverlerle buluşacak İZKİTAP, 9 gün boyunca çeşitli etkinlikler, imza günleri ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. İZKİTAP - 3. İzmir Kitap Fuarı da 26 Ekim – 3 Kasım 2024 tarihleri arasında fuarizmir’de gerçekleştirilecek.