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İthal yayınlara gümrük işlemleri sonrası 30 gün içinde bandrol yapıştırılması zorunlu olacak

Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren il denetim komisyonları, bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak resen veya ihbar üzerine denetim yapacak. Bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyal, Suç Eşyası Yönetmeliği çerçevesinde imha edilecek.

İthal yayınlara gümrük işlemleri sonrası 30 gün içinde bandrol yapıştırılması zorunlu olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre, ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben 30 gün içinde bandrol yapıştırılması zorunlu olacak.

Korsan yayınlarla mücadelede bandrol uygulamasını ve il denetim komisyonlarının faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben 30 gün içerisinde bandrol yapıştırılacak. Bandroller Bakanlık tarafından bastırılacak.

Bandrol başvurusunda çoğaltım adedinden eksik veya fazla sayıda bandrol talebinde bulunulamayacak. Bandrol başvurusunda bulunabilmek için hak sahibi olunduğuna ve talep edilen bandrollerin ilgili eserde kullanılacağına dair beyanı içeren bandrol talep formu ve taahhütnamesi ve bazı belgelerin ibraz edilmesi gerekecek.

Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler kullanılmaksızın oluşturulan, bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden ve hareketli görüntüler içeren eserler, süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol işlemlerine tabi tutulacak.

Yayma hakkının devralınması suretiyle yurt dışından ithal edilen süreli olmayan yayınlar ile baskı adedi 100'den fazla olmamak koşuluyla kullanıcı talebine özel çoğaltılan nüshalar için toplu olarak bandrol alınabilecek. 

Toplu olarak bandrol alanların, bunları hangi yayınlarda kullandıklarını Bakanlığa bildirmeleri gerekecek. Bu bildirimi yapmayanların yeni bandrol başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle hareketli görüntüler dizisi içeren bilgisayar oyunları, sinema eserlerine ilişkin bandrol işlemlerine tabi olacak.

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