İtalyan besteci Federico Albanese, 3 Aralık'ta Zorlu PSM'de konser verecek

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, klasik piyanonun dışında kendisini bir piyanist olarak tanımlamayan Albanese, şubat ayında "Before and Now Seems Infinite" isimli albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Marika Hackman ve Ghostpoet ile iş birliğinden doğan albümde yer alan "The Quiet Man" eseri, albümün çok sevilen parçalarından biri oldu.

Albanese, 19 Ağustos'ta ise "Your Trees" adlı teklisini dinleyicilerin beğenisine sundu.