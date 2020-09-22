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İtalya'da teslim alınan Lidya dönemine ait kefaret yazıtı Türkiye'ye dönüyor

İtalya'da uzun süren hukuki sürecin sonunda Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğince kısa süre önce teslim alınan Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, bugün Türkiye'ye doğru yola çıkıyor.

İtalya'da teslim alınan Lidya dönemine ait kefaret yazıtı Türkiye'ye dönüyor

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli tarafından 19 Eylül Cumartesi günü Floransa kentindeki Jandarma Komutanlığı (Carabinieri) Kültür Varlıklarını Koruma ve Tarihi Eser Kaçakçılığıyla Mücadele Biriminden teslim alınan kefaret yazıtı, Türkiye'ye doğru yola çıkarılmak üzere hazırlandı. 

Roma Büyükelçiliğinde profesyonel bir ekip tarafından titizlikle korumalı şekilde paketlenen ve yolculuğa hazırlanan yazıt, büyükelçilik yetkililerince mühürlendi.

Tarihi eser, Büyükelçi Esenli, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşaviri Haluk Söner ve büyükelçilik yetkililerince Roma Fiumicino Havaalanı'nın kargo bölümüne götürüldü.

Heyet, Türk Hava Yolları Roma Müdürü Hakan Yılmaz tarafından karşılanırken, yazıt burada yapılan son işlemlerin ardından yolculuk için güvenli alanda beklemeye alındı.

Lidya yazıtı, bu akşam THY'nin TK 1864 tarifeli seferiyle Türkiye'ye ulaştırılacak.

Manisa'daki Aksyros Tapınağı'ndan çalınmıştı

Bir anne ve babanın, 2 oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu olarak hazırlattıkları söz konusu kefaret yazıtı, İtalyan jandarmasının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele biriminin 1997 yılında bir antika tüccarının iş yerine yaptığı baskında ele geçirildi.

İtalyan makamları, yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumu Türk yetkililere bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı incelemeler sonucunda, 1800 yıllık yazıtın Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan bir şekilde kaçırıldığı tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazıtın Türkiye'ye iadesi için Roma Büyükelçiliği vasıtasıyla 1998 yılında hukuki süreci başlatırken, söz konusu tarihi eserin ülkeden izinsiz çıkarıldığı ve Türkiye'ye ait olduğuna dair deliller sunuldu.

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