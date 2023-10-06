İstiklal Mücadelesinin Kahraman Kadınları Beyaz Perdede

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen, ‘Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl, “Kurtuluşun Kadınları” temasıyla gerçekleştirilen festivalde, en iyi 7 senaryo ve en iyi 4 film ödül aldı.

BTSO ev sahipliğinde Bursa Business School’da gerçekleştirilen ödül törenine, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Divan üyeleri ile sinemaseverler katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı açılış konuşmasında, her yıl gelişerek devam eden ‘Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin Bursa ve Türkiye adına kalıcı değerler üretebilmenin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Ödüllerin, çalışkan ve azimli gençler için gelecekte daha büyük başarıların kapılarını araladığını söyleyen Başkan Burkay, “Genç sinemacılar, gönül verdikleri ve icra ettikleri sanatla, tarihi ve kültürel değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasında önemli rol oynuyor. Bizler de kültür ve sanat etkinliklerine verdiğimiz destekle gençlerimizin yanındayız. Onların kariyer yolculuklarına katkı sağladığımız için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

“Milli Mücadelemizin Sembolü Kurtuluşun Kadınları”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, gelişmiş şehirlerin, ekonomik zenginlikleri kadar, sosyal, kültürel ve sanatsal çehreye verdikleri önemle de ön plana çıktığını ifade etti. Başkan Burkay, şunları kaydetti: “Bu kapsamda Yed-İ Velayet 7 Vilayet kısa film festivali de en önemli kültür sanat etkinliklerimiz arasında yer alıyor. Yaşama ve insanlığa getirdikleri yaklaşımla tüm dünyaya örnek olmuş birbirinden kıymetli isimleri, genç ve profesyonel senaristlerimizin yenilikçi ve özgün eserleriyle beyaz perdeye taşıdığımız festivalimizi bu yıl, milli mücadelemizin sembolü olan ‘Kurtuluşun Kadınları’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin büyük fedakârlıklar ve üstün cesaretle geçen milli mücadele yılları, bağımsızlık aşkının, millet iradesinin ne kadar güçlü olduğunu ve zorlukların üstesinden gelme azminin ne denli büyük olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği bir dönemdir. Ülke tarihimize altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı’mızın zaferle neticelenmesini sağlayan temel unsurlardan biri de şüphesiz kadınlarımızın vatan sevgisi ile dolu yürekleriyle verdikleri eşsiz mücadeledir. Aynı mücadeleyi günümüz koşullarında büyük bir kararlılıkla sosyal, kültürel ve ekonomik alanda bir bütün olarak sergilediğimiz takdirde Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimize inşallah hep birlikte ulaşacağız.”

“Sinema Kültürel Yaşamı Şekillendiriyor”

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan sinemanın, toplumları ortak görüşte buluşturma gücüne sahip olduğunu söyledi. Bu yönüyle de sinemanın kültürel yaşamı şekillendirebilecek özellikte olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Aynı zamanda sektörün tüm neferleri bir araya gelip ekonomik hayata da önemli katkılar sağlamaktadır. Türk kültürünün ortak değerlerini ön plana çıkaran Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali, önemli bir organizasyon. Katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

“Farklı Medeniyetlerin ve Kültürlerin Harmanı Bursa”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın kültürel değerlerini sanat dünyasına ilmek ilmek işlediği bir kent olduğunu belirterek, “Farklı medeniyetlerin ve kültürlerin harmanı olan ülkemizin bütün şehirleri kendine has değerleriyle öne çıkarak sakinlerine ve konuklarına yeni ufuklar açmaktadır. Bursa bu yönüyle çok zengin bir şehir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, BTSO ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği iş birliğinde 10.’su düzenlenen uluslararası kısa film festivalimiz gelenekselleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle festivalin alt başlığının ‘Kurtuluşun Kadınları’ olarak belirlenmesi ve festivalin kahraman Türk kadınlarına adanması da oldukça önemli. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.” dedi.

“Festivali Kurtuluşun Kadınlarına İthafen Gerçekleştirdik”

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festival Başkanı Eda Sürmeli, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında düzenledikleri festivalin 10. yılını kurtuluşun kadınlarına ithaf ettiklerini söyledi. Aynı zamanda Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı da olan Sürmeli, “Kahraman 7 Türk kadınının hikayesini beyaz perdeye taşıdığımız bu yılı ahde vefa yılı olarak adlandırdık. Bu kapsamda ahde vefa borcumuzu ödememize destek olan BTSO, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Onur Ödülünün Sahibi Ghassan Mashoud

Konuşmaların ardından ilk olarak Cennetin Krallığı filminde canlandırdığı Selahattin Eyyubi karakteriyle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Ghassan Mashoud’a ‘Onur Ödülü’ verildi. Daha sonra ödül törenine geçildi. ‘Senaryo’ kategorisinde, ‘Gazi Halime Çavuş’ temalı ödül Ozan Kenar’a, ‘Halide Edip Adıvar’ temalı ödül Erkan Avcı’ya, ‘Gördesli Makbule’ temalı ödül Hülya Başak Karadal’a, ‘Hafız Selman İzbeli’ temalı ödül Mehmet Onur Karataş’a, ‘Kara Fatma’ temalı ödül Mutlu Polat’a, ‘Tayyar Rahmiye’ temalı ödül Mesut Özyaprak’a, ‘Çete Emir Ayşe’ temalı ödül ise Kerem Nadir Özcan’a verildi.

Gecede en iyi ‘animasyon filmi’ ödülünü ‘Black Bird’in yönetmeni Zeynep İnce Tekin, en iyi ‘kurmaca film’ ödülünü “Kırlangıç” ile Hüseyin Demirtaş, en iyi ‘belgesel film’ ödülünü ‘Arayış’ ile Orhan Bulut alırken, BTSO mansiyon ödülünün sahibi ise ‘Heyemola’ ile Yılmaz Kıvanç’ın oldu.