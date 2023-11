İşte bu haftanın yeni filmleri

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Napolyon (Napoleon), Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence (Masha and the Bear: Twice the Fun), Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, Zina ve Kızıl Gökyüzü (Afire) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Aksiyondan drama, animasyondan korkuya önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak Napolyon (Napoleon), Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence (Masha and the Bear: Twice the Fun), Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, Zina ve Kızıl Gökyüzü (Afire) filmlerinin vizyona girdiği 24 Kasım Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse. com üzerinden takip edilebiliyor.

Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Ridley Scott yönetmenliğinde vizyona giren Napolyon (Napoleon), Fransız İhtilâli sonrası çalkantılı günler yaşayan Fransa'da imparatorluğa kadar yükselen Napolyon’un hayat hikayesini odağına alıyor. Ridley Scott ile Joaquin Phoenix'i yeniden bir araya getiren film, Napolyon’un zekasına, komutanlık ettiği savaşlara odaklanırken aynı zamanda Joséphine de Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniyor.