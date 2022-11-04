İSTANBUL’UN RİTMİ SONBAHAR KONSERLERİYLE YÜKSELİYOR

DK Event organizasyonu “İstanbul Sonbahar Konserleri” Türk müziğinin dev isimleri Yıldız Tilbe, Selda Bağcan, Haluk Levent, Ceylan Ertem ve Sefo ile 4 gün boyunca İstanbul’a müzik ziyafeti sunacak. 16 Kasım’da İstanbul Kongre Merkezi’nde başlayacak olan konser serisinde açılışı Rap müziğin popüler ismi Sefo yapacak. 17 Kasım’da Haluk Levent & Ceylan Ertem sahnesi ile devam eden müzik şöleni 18 Kasım Cuma gecesi Türk Müziği’nin efsanevi ismi Selda Bağcan ile devam edecek. 19 Kasım Cumartesi günü kendine has tavrı ile arabesk müziğin devi Yıldız Tilbe konseriyle kapanışı yapacak olan organizasyonun biletleri Passo’da satışta.