İstanbul'un moda filmleri festivali dokuzuncu kez ödül dağıttı!

İstanbul’un moda filmleri festivali Fashion Film Festival Istanbul, dokuzuncu kez seyircileriyle buluştu. Tüm gün süren farklı bir etkinlik olarak düzenlenen festival, bu sene de yine dünyanın dört bir yanından hem büyük moda evlerinin ve markaların, hem de genç ve bağımsız tasarımcıların filmlerini perdeye yansıttı. İzleyiciler, söyleşiler, gösterimler ve partilerle de benzersiz bir deneyim yaşadı. 13 Kasım Pazartesi günü Soho House Istanbul’da gerçeklesen festival, her sene olduğu gibi Tuna Yılmaz Studio tarafından düzenlendi. Festival yine tamamen ücretsiz ve halka açık şekilde gerçekleşti.

Moda filmleri yarışması ile 5 dalda filmler ödüllendirildi.

Fashion Film Festival Istanbul, bu yıl 13 Kasım akşamı gerçekleşen ödül töreninde tam 5 farklı kategoride ödül dağıttı. Moda editörleri, influencerlar, oyuncular, tasarımcılar ve farklı disiplinlerden festival direktörleri gibi önemli ve dünyaca ünlü isimleri bir araya getiren uluslararası jüri, festivalde En İyi Moda Filmi, En İyi Makyaj, En İyi Saç Tasarımı ve En İyi Styling ödüllerinin sahiplerini belirledi. Ayrıca genç yönetmenlerden birine de festival ekibi tarafından Genç Keşif ödülü verildi. Bu sene kazanan yarışmacılara ödüllerini Boran Kuzum, Begüm Kütük, Meriç Aral ve Tuna Yılmaz takdim etti.

Bu sene festivale, üç dalda ödül kazanan İtalyan yapımı Tornando a Casa damgasını vurdu. Dünyaca ünlü şapka markası Borsalino için çekilen film, En İyi Moda Filmi, En İyi Saç Tasarımı ve En İyi Makyaj ödüllerinin sahibi oldu. Filmin başrol oyuncusu olan ünlü İtalyan aktris Caterina Murino, tören gecesinin de en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Yarışmada En iyi Styling ödülünü Roberto Cavallli markası için çekilen Le Pettegole adlı film kazandı. Genç Keşif ödülünün kazananıysa Milano’da kariyerini sürdüren Zion Lecroix oldu.

2023 Uluslararası Yarışma Jürisi

Boran Kuzum (Oyuncu)

Meriç Aral (Oyuncu)

Arzu Kaprol (Tasarımcı)

Roger Gingerich (CEO, Kanada Uluslararası Moda Filmleri Festivali)

Sam Bassett (SHOWStudio Moda Film Bölüm direktörü)

Joel (Çağdaş Sanatçı)

Hanan Besovic (Dijital İçerik Üreticisi, @ideservecouture)

Timotej Letonja (Numéro Hollanda Genel Yayın Yönetmeni)

Söyleşiler

Festivalde bu sene çeşitli söyleşiler ve paneller de seyirciyle buluştu. Etkinliğin söyleşi programında oyuncu Berrak Tüzünataç, fotoğrafçı Ergin Turunç, tasarımcı Emre Erdemoğlu, moda yazarı İdil Demirel, fotoğrafçı Pelin Kaçar ve kreatif direktör Anıl Can gibi isimler sahnede sohbetleriyle seyirciden büyük ilgi gördüler.

Önemli Moda Filmleri ve Festival İş Birlikleri

Fashion Film Festival, Milano, Londra, Amsterdam, Berlin, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere pek çok moda film festivalleriyle ve bazı moda haftalarıyla imzalanan içerik ve ortaklık anlaşmalarıyla Türkiye’den çıkan moda filmlerinin yıl içerisinde festivallerde yer almasını sağlıyor. Böylece Türk modacılarının ve markalarının küresel tanıtımına da katkı sağlanıyor.

Festivalde farklı bölümlerde 55 moda filmi gösterildi. Festivalin kurucusu ve artistik direktörü Tuna Yılmaz, “İstanbul, küresel güç oyununun her alanında gelmek istediği lider konuma moda sektöründe de ulaşabilmek için büyük adımlar atıyor. Dünyaya İstanbul’daki moda dünyasının sadece moda haftasındaki defilelerden ibaret olmadığını, kentin ve etkinliğin vizyonunun daha geniş̧ olduğunu göstermek gerekiyor.” sözleriyle festivalin sıradanlaşmış̧ moda etkinliklerinden çok daha farklı, sofistike ve küresel bir organizasyon olduğunun altını çiziyor.