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İstanbul’u hiç böyle görmediniz!

Ogün Sanlısoy, uzun zamandır beklenen yeni albümü “Yaşamaya Devam”ı dinleyiciyle buluşturduktan sonra şimdi de albümün çıkış şarkısı Kaldım İstanbul’da şarkısının klibiyle sürpriz yapıyor.

İstanbul’u hiç böyle görmediniz!

Yönetmenliğini kendisinin üstlendiği klipte bambaşka bir İstanbul yüzünü sunan sanatçı, “Fikir olarak terk edilmiş bir İstanbul’da tek başına kalmış ve gidenleri arayan bir kişinin durumunu tasvir etmekti amacım. İstanbul insanı kendine aşık eden bir şehir, son yıllardaki yoğun kalabalığına, karmaşasına ve betonlaşmasına rağmen, ağlarına takıldığımız ve ondan kopamadığımız bir yer. Caddelerde, yollarda, parklarda kimsenin olmadığı bir zamanı yakalamak pek mümkün değildir bu koca şehirde, fakat pandemi koşulları ve sokağa çıkma yasakları bu çekimin yapılmasını mümkün kıldı. Hava koşulları ve izinler için sabırlı davranıp çok bekledik ama sonunda istediğimiz görüntüleri yakalayabildik. Her gün on binlerce insanın gezdiği, geçtiği yollar, sokaklar, parklar insanlar yokken nasıl görünüyor, bunu bu klip sayesinde çekebilme fırsatım oldu” diyor.

Sözü ve müziği Ogün Sanlısoy, düzenlemesi ise Ogün Sanlısoy, Fırat Öz, Alpay Şalt, Cem Gürel imzası taşıyan ve perküsyonda Cengiz Ercümer, kemanda Veysel Samanlıoğlu, ud ve cümbüşte Fatih Ahıskalı katkısının da hissedildiği Kaldım İstanbul’da şarkısının Ogün Sanlısoy yönetmenliğinde çekilen klibi, 17 Şubat’ta sanatçının vevo kanalında yayında olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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