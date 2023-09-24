İstanbul ve Ankara'nın Eğlence Merkezi Günay Restaurant Yeni Sezonda Mahsun Kırmızıgül'ü Ağırlıyor

Günay Restaurant, İstanbul ve Ankara'nın en gözde eğlence mekanlarından biri olarak, yeni sezona damgasını vurmaya hazır. Yılların verdiği tecrübeyle kaliteli hizmetini sürdüren bu tarihi mekan, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Mahsun Kırmızıgül, Yazın Ardından İstanbul Günay'da Sahne Alıyor

Ünlü Arabesk müzik sanatçısı Mahsun Kırmızıgül, bu yazı Bodrum ve Çeşme'deki Günay mekanlarında geçirdikten sonra, İstanbul'da da hayranlarıyla buluştu. Mahsun Kırmızıgül, sezonun ilk performansını dün gece İstanbul Günay Restaurant'ta sergiledi.

Mahsun Kırmızıgül ve Bergen'in Dokunaklı Anısı

Mahsun Kırmızıgül, konser sırasında merhum sanatçı Bergen ile yaşadığı anıyı anlatarak duygusal bir atmosfer yarattı. Kırmızıgül, 12 yaşında Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek müzik kariyerine ilk adımını atmıştı. Diyarbakır'da sahip olduğu kırmızı bisikletini satarak ilk albümünü yapmış, sesini beğenen bir yapımcı tarafından gazinoya davet edilmişti. O gece, Bergen ile yaşadığı duygusal anıyı sahnede "Sen Affet" şarkısı eşliğinde anlattı.

Mahsun Kırmızıgül'ün Performansı Büyük Alkış Aldı

İlk sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Mahsun Kırmızıgül, dinlemeye gelen misafirlerden yoğun ilgi gördü. Yoğun talep üzerine, rezervasyonlar iki gün önceden doldu ve Mahsun Kırmızıgül 30 Eylül'de Günay Restaurant'ta bir kez daha sahne alacak.