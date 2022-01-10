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'İstanbul Telif Ödülleri'ne başvurular başladı

Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek sektörün gelişimine katkı sunmak amacıyla tüm profesyonel yabancı yayınevlerine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe 11 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

'İstanbul Telif Ödülleri'ne başvurular başladı

 Türkçe eserlerin dünya genelinde yaygınlaşmasına katkı sunan İstanbul Telif Ödülleri'ne başvurular başladı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinden tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Publishing Fellowship, Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor.,

Bu yıl mart ayında yedincisi gerçekleştirilecek İstanbul Publishing Fellowship kapsamında yapılan iş birliğiyle sektörde yeni ticari ilişkiler kurulması amaçlanıyor.

Fellowship çerçevesinde düzenlenen telif ödülleri de Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek sektörün gelişimine ve tanıtımına da katkı sunmayı hedefliyor.

Dünya genelinde etkili görünen tüm profesyonel yabancı yayınevlerine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe son başvuru tarihi 11 Şubat olarak belirlendi.

Ödüllerde, sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye 100 bin lira, ikinciye 60 bin, üçüncüye 40 bin değerinde yüzde 70'i telif alışverişinde kullanabilecek çek verilecek.

Yarışmada ayrıca 30 bin lira değerinde İstanbul Ticaret Odası Özel Ödülü ve 20 bin lira YAYFED Özel Ödülü takdim edilecek.

İstanbul Telif Ödülleri Seçici Kurulu tarafından "www.copyrightawards.istanbul" adresinden yapılacak başvurular değerlendirilecek.

Ödüle layık bulunanlar Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen İstanbul Publishing Fellowship Programı kapsamındaki ödül töreninde ilan edilecek.

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