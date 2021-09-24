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'Istanbul Photo Awards' kazananları yarışmayı değerlendirdi

"Istanbul Photo Awards 2021"de "Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünü alan foto muhabiri Bucciarelli, yarışmada derece elde etmenin, yapılan çalışmalarda önemli bir fark yarattığını; görünürlüğü ve izleyici sayısını artırdığını söyledi.

'Istanbul Photo Awards' kazananları yarışmayı değerlendirdi

Dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği tüm zorluklara rağmen ayakta durma mücadelesi verirken Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirlerini desteklemek amacıyla organize ettiği Istanbul Photo Awards yarışması, dünya genelinde olup bitenlere, fotoğrafların gücüyle dikkati çekmeye devam ediyor.

"Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünü alan İtalyan foto muhabiri Fabio Bucciarelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da 2020'nin başlarında çektiği fotoğraflarla ölümcül virüsün günlük yaşamı nasıl etkilediğini anlatmaya çalıştığını belirterek "Hastalığa yakalananları kontrol etmek için kapı kapı dolaşan Kızılhaç çalışanlarına özel erişim sağladım. Koronavirüsün aileleri paramparça etme şekli çok yıkıcı ama samimi bir bakış açısı getirdi." dedi.

Kovid-19 hastalarıyla dolu hastaneleri ziyaret ettiğini anlatan Bucciarelli, yakınlarını kaybeden ailelerle kurduğu yakın bağlar sayesinde en trajik vakalarda, sadece en yakın akrabaların katılabileceği törenlere bile katılabildiğini söyledi.

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