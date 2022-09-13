"Istanbul Photo Awards 2022" sergisi İstanbul'da açıldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Binası'nda açılan sergide, Myanmar'daki toplumsal olaylar, ABD'deki göçmen krizi, Dakar Rallisi ve Tokyo Olimpiyatları'nın yanı sıra Senegal'den Rusya'ya, farklı coğrafyalardaki insan hikayeleri fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.



Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, açılışta yaptığı konuşmada, yarışmanın Türkiye'deki ilk sergisini açtıklarını belirterek, "Baktığımız şeyi anlamlı kılan onu gerçekten görebilmemiz. Fotoğraflar esasen bakmanın değil, görmenin eseri olarak karşımıza çıkıyor. Kelimelerle anlatmaya zorlanacağımız duyguları bir fotoğraf karesinde anlatabiliyoruz ama bunun için bakmanın ötesine geçip, onu anlamlandırmak, onu görmek gerekiyor. İşte fotoğraf sanatçıları, foto muhabirleri dünyanın her tarafında, görmenin temsilcileri olarak karşımızda duruyor." dedi.