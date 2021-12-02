'Istanbul Photo Awards 2021' sergisi İstanbul'da açıldı

Fotoğraf sergisinde, Kovid-19 salgınına dair yürek burkan anları belgeleyen fotoğraflar başta olmak üzere, Beyrut patlamasından Superbike Dünya Şampiyonası'na kadar geçen yıl dünya gündeminde yer alan olayları ele alan özel bir seçki sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında konuşan Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, sergiye ev sahipliği yapmasından dolayı İstanbul Bilgi Üniversitesine teşekkür ederek, fotoğrafların yer aldığı mekanın ambiyansını çok beğendiğini dile getirdi"Istanbul Photo Awards, bizim uluslararası alanda çok önemsediğimiz bir yarışma"

Peru, bu sene Mohammed Shajahan'ın çektiği, "Yılın Fotoğrafı Ödülü"nü alan "Anne Sevgisi" başlıklı fotoğrafa işaret ederek, "Mahmuda, 44 yaşındaki doğum gününde, tabii hayatımızı etkileyen, gündemimizde olan Kovid-19 döneminde karantinada. Kızı tarafından bir çiçekle ödüllendiriliyor ve bu fotoğrafı gördüğümüzde aslında son 2 yılın özetini de bir şekilde görebiliyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce başlayan Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Peru, şöyle devam etti:

"Hayatımız çok değişti. İzolasyona uğradık. Birçok kayıplarımız var. Açıkçası bu salgın döneminde tamamen dünyamız farklı bir noktaya doğru kaydı. Bunu ifade eden (Mahmuda'nın fotoğrafı) çok önemli bir fotoğraf. Mohammed Shajahan tarafından bir kare ile özetlenmiş. Yani sayfalar dolusu yazı yazsak, binlerce kelimelerimiz, sözcüklerimiz olsa muhtemelen bu kadar güzel ifade edemeyiz. İşte fotoğrafın gücü, dili buradan kaynaklanıyor."

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Istanbul Photo Awards 2021 fotoğraflarının yüzde 80'ini oluşturduğuna dikkati çeken Peru, "Istanbul Photo Awards, bizim uluslararası alanda, ajans olarak bu yedincisini düzenlediğimiz ve çok önemsediğimiz bir yarışma. Bu süre zarfında Azerbaycan, Suriye, Lübnan gibi savaş, çatışma ve afet bölgelerinde yaptıkları çalışmalarla ödül kazanan fotoğrafçılarımız aslında bizlere dünya genelinde farklı gündemlerin de olduğunu gösteriyor." diye konuştu.