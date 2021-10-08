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'Istanbul Photo Awards 2021'in ilk sergisi 11 Ekim'de Ankara'da açılacak

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2021"de ödül alan fotoğrafların yer aldığı ilk sergi, 11 Ekim Pazartesi günü Ankara'da açılacak.

'Istanbul Photo Awards 2021'in ilk sergisi 11 Ekim'de Ankara'da açılacak

CerModern'deki sergide, Kovid-19 salgınına dair fotoğraflar başta olmak üzere, Beyrut patlamasından Superbike Dünya Şampiyonası'na, geçen yıl dünya gündeminde yer alan olayları ele alan 74 fotoğraflık bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Haber, spor, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, yaklaşık 15 bin fotoğraf başvurusu oldu.

12 farklı uyruktan 14 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı üstlendi.

Yarışma ile ilgili geniş bilgiye ve kazanan fotoğraflara "http://www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 24 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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