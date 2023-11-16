İstanbul night flight" 8. sezon kapanış konserinde Manga ve Hayko Cepkin var.

Events Across Turkey’in Avrupa’nın En iyi Event Ödüllü etkinlik serisi olan Istanbul Night Flight, sanatın ve ritmin buluştuğu etkileyici performanslarıyla müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl 8.kez düzenlenen ve İstanbul konserleri ile alternatif metalin öncü ismi “Hayko Cepkin” ve Türk alternatif rock müziğin Mtv Ödüllü öncü gruplarından Manga’ya ev sahipliği yapacak olan Istanbul Night Flight, benzersiz bir müzik deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Muhteşem Atmosfer Unutulmaz Anlar!

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, ülkemizin Mtv Ödüllü “nu metal” ve “hardcore” akımını benimseyen Manga’yı, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 29 Kasım Çarşamba günü Volkswagen Arena’da ağırlıyor. Avrupa'nın en iyi akustiğine sahip noktasında gerçekleşecek olan etkinlik, izleyicilere gece boyunca müzik ziyafeti yaşatacak.

İstanbul konser takvimi kapanış konserinde ise şarkıcı-şarkı yazarı ve piyanist olan Hayko Cepkin; 30 Kasım Perşembe akşamı Volkswagen Arena’da An Epic Symphony ile beraber büyüleyici konser perfomansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.