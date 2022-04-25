İstanbul Mushafı, Çamlıca Camisi'nde düzenlenecek törenle tanıtılacak
Türkiye'de 7 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan ve 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya eden el yazması Kur'an-ı Kerim, Kadir Gecesi'nde Müslümanlarla buluşacak.
İslam Medeniyetinin estetik birikimini tek bir eserde bir araya getiren İstanbul Mushafı, İstanbullularla buluşacak.
Türkiye'de hazırlanan ve 1400 yıllık "Mushaf" geleneğini bir araya getiren el yazması Kur'an-ı Kerim'in tanıtımı için Çamlıca Camisi'nde özel bir tören düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 7 yılda tamamlanan el yazması Kur'an-ı Kerim'in tanıtımı, Kadir Gecesi olarak idrak edilecek 27 Nisan'da gerçekleştirilecek.
İstanbul Mushafı olarak anılan çalışma sayesinde 18. yüzyıldan bu yana kesintiye uğrayan "nakkaşhane" geleneği de yeniden canlanmış olacak.
Mushaf geleneği ihya edildi
Hattat Hüseyin Kutlu’nun yetiştirdiği hüsnühat talebeleri ile tezhip ve cilt gibi farklı alanlarda uzmanlardan oluşan 66 kişilik ekibin yıllar süren çalışmaları sonucu hazırlanan eser, 10 ciltten oluşuyor.
Mürekkebinden kağıdına, hattından tezhibine, cildinden tıpkı basımına kadar her aşaması Kanlıca İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi'nde hazırlanan Kur'an-ı Kerim, 1400 yıllık mushaf geleneğini ihya ediyor.
Mushafta, Endülüs, Memlük, İlhanlı-Celayir, Türkmen dönemleri olarak anılan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devri, Timur, Babür ve Safevi dönemlerini takip eden Osmanlı'nın ilk ve son dönemlerinden bugüne kadar uzanan ekoller ve üsluplar özü itibariyle temsil ediliyor.
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