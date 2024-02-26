İstanbul Modern’de Mastercard ile Uzun Cuma

Mastercard ile İstanbul Modern, sanat dolu bir iş birliğine imza attı. “Uzun Cuma” programı kapsamında cuma günleri müze kapanış saati 18.00’den 20.00’ye kadar uzarken, Mastercard ve İstanbul Modern, sanatseverleri özel etkinliklerle de buluşturuyor.

Müzenin 20.00’ye kadar açık olduğu cuma günleri için ayda bir kez düzenlenecek “Uzun Cuma” programı kapsamında gerçekleşecek etkinlikler, müzik ve dans disiplinlerine de alan açarak ziyaretçilerle daha etkileşimli bir bağ kuruyor. Etkinlik serisinde, konser ve atölyeler aracılığıyla, caz, blues, pop, swing ve funk gibi çeşitli türlerde müzik ve danslar bir araya geliyor. Etkinlikler müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Müzelerin disiplinlerarası etkinliklere ve sanatsal ifadelere yer açan mekânlar olmasının önemine değinen İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak, “Günümüzde bir yaşam alanı olarak da kurgulanan müzeler, ziyaretçilerine çok yönlü bir deneyim sunmayı hedefliyor. Disiplinlerarası etkinliklere ev sahipliği yapan sanat kurumları, müzecilik alanında da vurgulandığı üzere, rollerini geleneksel sınırların ötesine taşıyarak toplumu dinamik yollarla bir araya getiren canlı kültürel merkezler haline geliyor. Bu kapsamda, uzayan ziyaret saatleri ve “Uzun Cuma” programı ile gerçekleştirilecek atölye ve konserler, tüm sanatseverleri İstanbul Modern’e davet ederek sanatı herkes için daha erişilebilir hale getiriyor” dedi.

“Uzun Cuma” sponsorluğunu üstlenen Mastercard’ın Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu, “Mastercard olarak tüketicilerin tutku noktalarına dokunan bir marka olmayı çok önemsiyoruz ve Priceless.com platformumuzda hem lokal hem de global çok özel deneyimleri tüm sene boyunca müşterilerimize sunuyoruz. Kültür-sanat alanı, bu tutku noktalarından biri ve farklı disiplinleri bir araya getirerek tüketicilere dokunma hedefimize imkân tanıyor. İstanbul Modern ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile Mastercard sahiplerinin İstanbul Modern’in zengin koleksiyonunu, farklı sanat dallarından içeriklerle birlikte avantajlı bir şekilde deneyimlemelerini sağlayacağız” diye konuştu.

İlk etkinlik

“Uzun Cuma” programının ilk etkinliğinde, vokalde Elif Çağlar, piyanoda Can Çankaya, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Ediz Hafızoğlu’yla Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenlerinden oluşan Elif Çağlar Quartet müzisyen dörtlüsü, etkileyici performanslarıyla ziyaretçilerle buluştu. Program kapsamında ayrıca, Hepcats İstanbul ekibi ile müzede solo caz dans atölyesi gerçekleştirildi. Katılımcılar, caz müzik eşliğinde özgürce ve doğaçlama bir şekilde deneyimlenen solo caz dansının başlangıç hareketlerini öğrendi.

Cuma günleri 18.00-20.00 arası, İstanbul Modern giriş bileti Mastercard’lılara (150 kişi) %50 indirimli; “Uzun Cuma” kapsamında düzenlenen konser, etkinlik ve atölyelere katılım ise müze biletine sahip tüm ziyaretçiler için ücretsizdir.

Priceless.com platformu aracılığıyla kullanıcılarının dünyanın dört bir yanındaki ayrıcalıklı deneyimlere ulaşmasını sağlayan Mastercard, kullanıcılarına “Uzun Cuma” kapsamında özel indirimler sunacak.