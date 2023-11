İstanbul İçin Son Çağrı'ya New York'ta özel gösterim

Uzun yıllar sonra ikiliyi bir araya getiren, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Gönenç Uyanık yer alıyor.



Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Dean Garfield ve Netflix Türkiye, Benelüks ve CEE Bölgesi İçerik Başkan Yardımcısı Michael Azzolino’nun ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere, yönetmen Gönenç Uyanık ve senarist Nuran Evren Şit de eşlik etti. Yoğun ilgi gören akşama New York sanat ve sinema camiasından da pek çok isim katıldı.

"Netflix Türkiye, Benelüks ve CEE Bölgesi İçerik Başkan Yardımcısı Michael Azzolino konuyla ilgili şunları söyledi: "İstanbul İçin Son Çağrı gibi özgün ve güçlü hikayeler, sınırları aşarak dünya çapında büyük ilgi topluyor. Türkiye'deki ekibimiz, bugüne kadar farklı türlerde birçok başarılı yapımı hayata geçirdi ve bu yapımlar küresel düzeyde büyük beğeni kazandı. İstanbul İçin Son Çağrı'nın bu başarıları tekrarlamakla kalmayıp daha da ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye'deki kreatif sektörün gücünü, 190 ülkede yaşayan farklı kültürlerden üyelerimizle bir araya getirme fırsatını yakalamaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Dean Garfield ise İstanbul İçin Son Çağrı'nın özel gösterimini New York’ta düzenlemekten büyük bir gurur duyduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti: “Bu etkinlik, Türkiye'nin hikayelerini dünya sahnesine taşıma heyecanımızın bir yansıması. Netflix’in Türkiye'nin dört bir yanında çektiği yapımlar, dünyada kültürel bağları güçlendiriyor ve güçlü bir etki yaratıyor. Son araştırmamız, dünya genelinde Türk yapımlarını izleyen üyelerimizin Türkiye'yi ziyaret etme isteğinin 2.6 kat, Türkçe öğrenme isteğinin ise 4.6 kat arttığını gösteriyor. Bu sonuçlar, Türkiye'den dünyaya sunduğumuz hikayelerin başarısının en açık kanıtı."

Serin ve Mehmet'in peşinde New York'a kadar uzanan İstanbul için Son Çağrı, tüm dünyayla aynı anda 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

İstanbul İçin Son Çağrı Hakkında

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.