İstanbul Havalimanı'nda 'Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele' sergisi açıldı

İGA'nın, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireylerin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele" projesi, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfının (TODEV) desteğiyle geçen kasım ayında hayata geçirildi.

Proje kapsamında 10 otizmli ve down sendromlu çocuk, hayallerindeki seyahati resmetti. Dijital hale getirilen resimler, çocukların çizerken yaptıkları anlatımlardan esinlenilerek 2 ve 3 boyutlu dizayn programları aracılığıyla görsel efekt ve animasyonlarla güçlendirildi.

10 resimden oluşan serginin açılışı İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, TODEV Başkanı Arzu Gökçe, resimleri yapan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla İstanbul Havalimanı gidiş katında yapıldı.

Erişim kolaylıklarına teşekkür

TODEV Başkanı Gökçe, buradaki konuşmasında, İGA'nın otizmli ve down sendromlu yolcular için İstanbul Havalimanı'nda sağladığı erişim kolaylıkları için teşekkür etti.

İstanbul Havalimanı'nın "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldüğünü belirten İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu da hedeflerinin dünyanın en iyisi olmak olduğunu dile getirdi.