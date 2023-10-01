İstanbul Günay Restaurant'ta Yazın İhtişamlı Finali: İbrahim Tatlıses'in Unutulmaz Gecesi

Istanbul Günay Restaurant'ta muhteşem bir yaz sezonunun ardından sahne alan İbrahim Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Usta sanatçı konserini ‘Yanlızım’ şarkısıyla başlatırken gece boyunca ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’, ‘Haydi Söyle’, ‘Yalan’ 'Bebeğim' ve 'Kara Üzüm Habbesi' gibi imparator klasikleri hep bir ağızdan söylendi. 'Bebeğim' parçasını vallahi billahi tillahi kime yazdığımı hatırlamıyorum ama iyikide yazmışım bu parça yüzyıllarca dillerden düşmeyecek.

Sahneden alkışlarla ayrılan İbrahim Tatlıses, hayranlarının tezahüratlarına sessiz kalamadı. 2,5 saat süren canlı performansıyla Günay Sahnesi’nde yerli ve yabancı misafirlerin yoğun ilgi ve alakasından dolayı 7 Ekim'de bir kez daha sahne alacak.