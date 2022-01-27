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İstanbul Devlet Opera ve Balesi Verdi ve Mozart'ı anma konseri verecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Wolfgang Amadeus Mozart’ın doğum günü ile Giuseppe Verdi’nin ölüm yıl dönümüne özel bir konser verecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Verdi ve Mozart'ı anma konseri verecek

"Doğum ve Ölüm / Mozart ve Verdi" başlıklı konser, 29 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 2 Şubat'ta ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Doğumunun 266. yılı kutlanan Mozart, 27 Ocak 1756'da dünyaya geldi. Senfonik, oda müziği ve opera olmak üzere 600 esere imza atan sanatçı, klasik dönemin en etkili ve üretken bestecilerinden biri oldu.

Konserde, sanatçının "Saraydan Kız Kaçırma", "Bütün Kadınlar Böyledir", "Figaro'nun Düğünü" ve "Idomeneo" operalarından aryalar yorumlanacak.

İtalyan opera bestecisi Giuseppe Verdi, 27 Ocak 1901'de yaşama veda etti. Kaleme aldığı eserleri, opera repertuvarının önemli bir bölümünü oluşturan Verdi'nin "Macbeth", "Maskeli Balo", "Rigoletto" ve "Aida" operalarından aryalar konserde seslendirilecek.

Göktuğ Alpaşar, Perihan Nayır Artan, Ceren Aydın, Berk Dalkılıç, Murat Güney ve Barbora Hitay'ın solist olarak yer alacağı programda, piyanoda Fügen Yiğitgil sanatçılara eşlik edecek.

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