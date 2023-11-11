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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mustafa Kemal Atatürk’ü, saygı, minnet ve özlemle andı…

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Mustafa Kemal Atatürk’ü, saygı, minnet ve özlemle andı…
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında, Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle andı.

10 Kasım 2023 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşen “Atatürk’ü Anma Konseri”, Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Tan Sağtürk’ün konuşmasının ardından,Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Konserde; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına; Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Requiem” eseri ve Ahmet Adnan Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu” seslendirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konserin koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. Konserde solist olarak; Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Hüseyin Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili sahnedeydi.

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