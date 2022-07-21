İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek
İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Sesimiz Anadolu" konseri verecek.
KÜLTÜR-SANAT 21.07.2022, 20:10
Solistler Yüksel Dilibal, Serhan Çekem Köse, Menşule Palalı, Nuran Duygulu, Duygu Koçak Sezer, Eda Beki ve İrem Sağer'in sahne alacağı konser, 26 Temmuz'da düzenlenecek.
Konserde, Kars'tan Yozgat'a, Azerbaycan ve Kafkaslar'dan Kırıkkale'ye uzanan geniş bir coğrafyadan eserler seslendirilecek.
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