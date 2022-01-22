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İstanbul'da 'Rus-Türk Köprü/Most' sergisi açıldı

Türkiye ve Rusya'dan 16 genç sanatçının resimlerinin yer aldığı "Rus-Türk Köprü/Most" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul'da 'Rus-Türk Köprü/Most' sergisi açıldı

Bağımsız Sanat Vakfında düzenlenen sergi açılışına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, İstanbul'da özellikle Fatih'in kültür ve sanatın merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Hem Rusya'dan hem de Türkiye'den katılarak sanatlarıyla burayı güzelleştiren bütün arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bulunduğumuz bölgede sanata ilham verecek birçok eser bulunuyor." dedi.

Turan, serginin iki ülkenin ilişkilerini güçlendireceğini belirterek, misafir sanatçılara Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesince düzenlenen Yeditepe Bienali'ni gezmelerini tavsiye etti.

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Buravov da kültür ve sanatın iki ülke arasında köprü görevini üstlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sergiyi de iki ülkeyi ve ülke halklarını birleştiren bir köprü olarak görebiliriz. Bu serginin özel bir önemi de var. Rus ve Türk genç sanatçıların eserleri sergileniyor. Onların eserlerine bakarak büyük bir gelecekleri olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmalarında başarılar diliyorum."

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