İstanbul'da keşfedilen tarihi mozaiklerin sergileneceği müzenin inşasında sona gelindi

Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Sanat olarak faaliyet gösteren tarihi binanın restorasyonu sırasında ortaya çıkan mozaiklerin sergileneceği Mozaik Müzesi'nin inşasında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat binasının 2015'teki restorasyon çalışmaları sırasında, zeminin 1,5 metre altında keşfedilen Geç Roma-Erken Bizans dönemi mozaikleri koruma altına alınarak sergilenmeye başlandı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü gözetiminde yapılan kazı çalışmaları neticesinde, mozaiğin yapının dışına doğru devam ettiği belirlenerek çalışmalar sürdürüldü.

Bulunan mozaiklerin bina dışında da sergilenmesi için kazılarla eş zamanlı olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımına başlanan Mozaik Müzesi'nin inşasında sona gelindi. İlerleyen günlerde tamamlanması planlanan müzenin çelik taşıyıcı sistemleri ve taş duvar imalatları tamamlandı.

Tamamlandığında İstanbul'da sur dışında bulunan en eski mozaiklere ev sahipliği yapacak müze, kentte M.S. 5. yüzyıl Geç Roma-Erken Bizans dönemi mimari tarihine ışık tutacak.