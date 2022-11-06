"İstanbul'da İstanbul" fotoğraf sergisi sanatseverleri bekliyor

İstinye Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı tarafından üniversitenin Topkapı Kampüsü giriş katında ziyarete açılan sergide, İstanbul konulu fotoğraflar sergileniyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emeksiz, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, misafir öğretim üyesi olarak ders verdiği İstinye Üniversitesinde açtıkları sergide renkli ve siyah-beyaz 41 fotoğrafın yer aldığını belirtti.

Sergiyle İstanbul'da üniversite eğitimi alan yerli ve yabancı öğrencilerin yaşadıkları şehir ile bağ kurmalarını amaçladığına işaret eden Emeksiz, aynı zamanda mekan, zaman ve insana dair dikkat oluşturmalarının hedeflendiğini dile getirdi.

"İstanbul'da izler taşıyan son yılların fotoğrafları"

Prof. Dr. Emeksiz, sergiye gelen İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü çalışanları, Edebiyat ve Münazara Kulübü öğrencilerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Araştırma görevlisi Talha Dilben, fotoğraf sanatçıları Cemil Şahin ve Saime Güler organizasyonun gerçekleşmesinde önemli katkılar sağladılar. Hepsi de İstanbul'un farklı zamanlarından, mekanlarından ve insan hikayelerinden izler taşıyan son yılların fotoğrafları. Seçkinin hazırlanmasında Prof. Dr. A. Attila Şentürk önemli ölçüde destek sağladı. Bölüm öğretim üyeleri ile de hangi fotoğrafların neden yer alması gerektiğine karar verdik."