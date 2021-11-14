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İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi

AKM'deki "Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş" başlıklı kapanış konserinde Yavuz Bingöl, Sibel Can, Kubat ve Sabahat Akkiraz sahne aldı.

İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi

Bu yıl üçüncüsü yapılan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre'ye özel hazırlanan "Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş" konseriyle sona erdi.

Sanat Hayattır Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış konserinde Yavuz Bingöl, Sibel Can, Kubat ve Sabahat Akkiraz müzikseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) konserde sahneye çıkan Yavuz Bingöl, "Dağlar ile Taşlar ile", "Erenler İçin" ve "Hacı Bektaş Veli", Sibel Can ise "Ben Yürürüm Yane Yane", "Sordum Sarı Çiçeğe" ve "Sana Geldim" eserlerini seslendirdi.

Kubat, "O Dost Bize Gelmez ise", "Yunusu Gördüm" ve "Nasip Olur Amasya'ya Varırsan" türkülerini okurken, Sabahat Akkiraz ise "Benim Adım Dertli Dolap", "Hararet Nardadır" ve "Bektaşi Gülleriyiz" eserlerinin de aralarında olduğu geniş bir repertuvar sundu.

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