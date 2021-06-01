Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cibali sigara ve tütün fabrikası salgın korona koronavirüs survivor
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak...
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 112 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 7...
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre her 100 bin...
Uygulanan aşı miktarı 29 milyon 246 bin 861 oldu
Uygulanan aşı miktarı 29 milyon...

İspanyol turizmciler Türkiye'nin 'tanıtım elçisi' olacak

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya'da gezi ve incelemede bulunan İspanyol turizm acentelerinin temsilcileri, ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi olarak bölgenin turist potansiyeline katkı sağlayacak.

İspanyol turizmciler Türkiye'nin 'tanıtım elçisi' olacak

Turizmde hareketliliğin artırılması amacıyla kolları sıvayan sektör temsilcileri, Türkiye'deki turizm destinasyonlarının tanıtımına devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'ye davet edilen İspanya'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri, İstanbul, Pamukkale ve Kuşadası'nın ardından Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli alanlarını keşfetti.Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin yanı sıra tarihi kilise, şapel, manastır ve müzeleri gezen 40 kişilik İspanyol heyet, bölgenin dokusuna hayran kaldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.