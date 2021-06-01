İspanyol turizmciler Türkiye'nin 'tanıtım elçisi' olacak

Turizmde hareketliliğin artırılması amacıyla kolları sıvayan sektör temsilcileri, Türkiye'deki turizm destinasyonlarının tanıtımına devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'ye davet edilen İspanya'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri, İstanbul, Pamukkale ve Kuşadası'nın ardından Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli alanlarını keşfetti.Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin yanı sıra tarihi kilise, şapel, manastır ve müzeleri gezen 40 kişilik İspanyol heyet, bölgenin dokusuna hayran kaldı.