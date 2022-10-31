İsmet Uraş yeni şarkısı “Anlasana” ile yayında 

12 yaşından beri müzikle iç içe olan İsmet Uraş, Tarkan, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Hülya Avşar, Gülben Ergen başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıyla hem sahnede hem de albüm kayıtlarında birlikte çalıştı. Aranjör olan ve müzik yönetmenliği de yapan İsmet Uraş'ın çok sayıda albümde imzası da bulunuyor.

2021 yılında “Veda Ederim” isimli ilk teklisini yayınlayan sanatçı, sonrasında “Aldattın Beni” isimli şarkısı ile müzik kariyerine devam etti. Üçüncü teklisi, sözü müziği İsmet Uraş'ın kendisine ait olan “Kısmet Gaydası” isimli şarkıda fenomen Kobra Murat'la yaptığı featin ardından ise dördüncü teklisi 2022 yılında sözü müziği Aşık Mahsuni Şerife ait olan MERDO türküsü ile gönüllerde taht kurdu.

İsmet Uraş, geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği Bayram Şenpınar'a ait olan ve aynı zamanda eski bir Müslüm Gürses şarkısı olan “Anlasana” ile dinleyicisiyle buluştu.

Şarkının yepyeni düzenlemesi ise Burç Şensesli imzası taşıyor. “Anlasana” şarkısında İsmet Uraş'a başta Hüsnü Şenlendirici olmak üzere çok değerli müzisyen de eşlik etti. Projeye görsel hayat veren isim ise Emre Kalaman oldu. Klip kalabalık bir ekip eşliğinde bir günde tamamlandı.

İsmet Uraş'ın yeni şarkısı “Anlasana” MGM etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.

