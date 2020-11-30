Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri...
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki...
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde...
Derbide kazanan Beşiktaş
Derbide kazanan Beşiktaş
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29...

İsmail Türüt'den Vur Emri

Karadeniz müziğinin süper star ismi İsmail Türüt, yeni teklisiyle gündem yarattı. Yaptığı eserler ve müziğiyle her daim konuşulan usta sanatçı İsmail Türüt, Azerbaycan için seslendirdiği “Vur Emri” isimli eseriyle herkesin takdirini topladı.

İsmail Türüt'den Vur Emri

Karadeniz müziğinin süper star ismi İsmail Türüt, yeni teklisiyle gündem yarattı. Yaptığı eserler ve müziğiyle her daim konuşulan usta sanatçı İsmail Türüt, Azerbaycan için seslendirdiği “Vur Emri” isimli eseriyle herkesin takdirini topladı. Söz ve müziği İsmail Türüt imzası taşıyan “Vur Emri” isimli eserin aranjörlüğünü Seçkin Özer üstlenirken, başarılı yönetmen Yekta Özbilen tarafından özel görüntülerle birde klip çekildi. Azerbaycanlı sevenleri tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilen eser Azerbaycan medyasında da geniş yer buldu. Azerbaycan’ın girdiği savaşa kendi uslubunca notalarda yaklaşan İsmail Türüt “Bu eser benim gururumdur” dedi. Milliyetçi yönüyle bilinen ve tanınan Karadeniz müziğinin efsane isimleri arasına girmeyi de başaran İsmail Türüt, yaptığı eserle Azerbaycan halkına da büyük moral oldu. Pandemi dolayısıyla geç kalmış bir eser olarak nitelendirdiği “Vur Emri” hak ettiği yeri buldu ifadesinde bulunurken, virüs nedeniyle oluşan sıkıntılı süreç sonrası ilk işinin Azerbaycan ziyaretine gitmek ve kucaklaşmak olduğu vurgusunu da yaptı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İsmail TürütMüzikVur Emri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.