İsmail Türüt'den Vur Emri

Karadeniz müziğinin süper star ismi İsmail Türüt, yeni teklisiyle gündem yarattı. Yaptığı eserler ve müziğiyle her daim konuşulan usta sanatçı İsmail Türüt, Azerbaycan için seslendirdiği “Vur Emri” isimli eseriyle herkesin takdirini topladı. Söz ve müziği İsmail Türüt imzası taşıyan “Vur Emri” isimli eserin aranjörlüğünü Seçkin Özer üstlenirken, başarılı yönetmen Yekta Özbilen tarafından özel görüntülerle birde klip çekildi. Azerbaycanlı sevenleri tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilen eser Azerbaycan medyasında da geniş yer buldu. Azerbaycan’ın girdiği savaşa kendi uslubunca notalarda yaklaşan İsmail Türüt “Bu eser benim gururumdur” dedi. Milliyetçi yönüyle bilinen ve tanınan Karadeniz müziğinin efsane isimleri arasına girmeyi de başaran İsmail Türüt, yaptığı eserle Azerbaycan halkına da büyük moral oldu. Pandemi dolayısıyla geç kalmış bir eser olarak nitelendirdiği “Vur Emri” hak ettiği yeri buldu ifadesinde bulunurken, virüs nedeniyle oluşan sıkıntılı süreç sonrası ilk işinin Azerbaycan ziyaretine gitmek ve kucaklaşmak olduğu vurgusunu da yaptı.