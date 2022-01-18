İskoçya'da çatı katında bulunan Kanuni portresi müzayedede satılıyor

İskoçya'da soylulardan Lothian Markizi'ne ait bir malikanenin çatı katında bulunan koleksiyon, yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez görüldü.

1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Murat ve 2. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait portrelerin yanı sıra Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timurlenk'in de tablosunun da yer aldığı eserlerin, 16 yüzyılda İskoçya'daki Newbattle Manastırı'nda asılı olan daha geniş bir portre grubunun parçası olduğu düşünülüyor.

Her biri için 50 bin sterlin (yaklaşık 925 bin TL) başlangıç fiyatı belirlenen portreler, 20 Ocak'ta tamamlanacak açık artırmada yeni sahibini bulacak.

Sotheby's Ortadoğu Satışları Sorumlusu Benedict Carter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bunların muhtemelen 17. yüzyılda üçüncü Lothian Kontu William Carr tarafından getirildiği düşünülüyor. Bu, Osmanlı grubunun en önemli resmi, kanun koyucu (vazii) Kanuni Sultan Süleyman'a ait. Burada yaklaşık 43 yaşında resmediliyor." dedi.

Tabloda 1537-1538 yıllarının görüldüğünü ifade eden Carter, Kanuni Sultan Süleyman'ın o dönem gücünün zirvesinde olduğunu, hem Safevileri hem de Preveze Deniz Muharebesi'nde Papalık donanmasını yendiğine işaret etti.