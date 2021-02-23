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İSKENDER PAYDAŞ’TAN BÜYÜK DESTEK

Küçük yaşlardan bu yana müzikle ilgilenen Romina, bu tutkusunun yanı sıra eğitimini aldığı mesleği Psikologluk ile birlikte yeni kariyerine söz ve müziği kendisine ait “Sevgin Yalan” şarkısıyla “merhaba” diyor.

İSKENDER PAYDAŞ’TAN BÜYÜK DESTEK

Uzun zamandır müzikle ilgilenen, şarkı sözleri yazıp besteler yapan Romina, ilk single çalışması ile profesyonel müzik dünyasına adım atıyor.

Söz ve müziği Romina’ya ait “Sevgin Yalan” adlı şarkı, 22 Şubat Pazartesi günü İskender Paydaş production etiketi ile dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunuldu.

Tıp dünyası yanında müzik sektörüne de geçiş yapan Romina, ilk şarkısında Türkiye’nin önde gelen aranjörlerinden İskender Paydaş’la çalıştı. Paydaş, aynı zamanda Romina’nın video klibinde de rol aldı.

Azeri şarkıcı Rominanın yeteneğini keşfeden ve 1 sene boyunca stüdyo çalışmaları ile destekleyen İskender Paydaş önümüzde ki zamanlar da gerçekleşecek farklı projeler için de kolları sıvadı.

Efektleri Mustafa Vangöl ve Ercan Küçük tarafından yapılan klip, sizlerin beğenisine sunuldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Rominaİskender Paydaş
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