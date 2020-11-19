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IŞIN KARACA’DAN HEM DUYGUSAL HEM SICAK İKİ YENİ ŞARKI

Türk pop müziğinin en önemli ve özel kadın vokallerinden Işın Karaca, ezberleri bozacak iki yeni şarkıdan oluşan ‘Mevzu Aşksa’ isimli Ep'sini kendi şirketi Akış Production/DMC ortaklığında 20 Kasım Cuma tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yayımlandı.

IŞIN KARACA’DAN HEM DUYGUSAL HEM SICAK İKİ YENİ ŞARKI

Türk pop müziğinin en önemli ve özel kadın vokallerinden Işın Karaca, ezberleri bozacak iki yeni şarkıdan oluşan ‘Mevzu Aşksa’ isimli Ep'sini kendi şirketi Akış Production/DMC ortaklığında 20 Kasım Cuma tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yayımlandı.

Bugüne kadar yayımladığı yüksek tirajlı albümleri ve şarkıları ile Türk pop müziğine kaliteli bir ivme kazandıran Işın Karaca, yeni projelerini için Can Yapıcıoğlu’nun müzikal dehası ile inşaa etti.

Tüm dünya dinamiklerinin değiştiği Pandemi sürecinde,  üretime devam eden Işın karaca, söz ve müziğini Can Yapıcıoğlu ile hazırladığı ‘Mevzu Bu mu?' ve ’Nazarlardan’ ile bulunduğu noktayı daha da güçlendiriyor.

İzmir'de 2 gün de 2 video klip için kamera karşısına geçen Işın Karaca, şehirde ve stüdyoda farklı konseptlerin içinde doyurucu görüntülerden oluşan yeni çalışmasında sahnede kendisine eşlik eden müzisyenler ve piyanosu ile Can Yapıcıoğlu rol aldı. İki video klip, usta fotoğraf sanatçısı Cem Bayoğlu’nun kılavuzluğunda hayata geçti

Anahtar Kelimeler:
Işın KaracaMevzu Aşksa
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