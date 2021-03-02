IŞIN KARACA'dan sarsıcı yeni bir şarkı

‘Mevzu Bu mu’ ve ‘Nazarlardanmış’ şarkıları ile 2020 yılı bitmeden seri üretime başlayan Işın Karaca, ‘Serçe’yi kendi şirketi Akış Production/DMC ortaklığında 5 Mart Cuma tüm dijital platformlarda yayınlıyor.

İlk albümü ‘Anadilim Aşk’tan bu yana emin adımlarla ilerleyen Işın Karaca, yayınladığı yüksek tirajlı işleriyle müzik dünyasının vitrininde yer alan kıymetli projelerin sahibi oldu.

Düzenlemesi Can Yapicioglu’na ait Serçe’de; Erdem Sökmen, Eylem Pelit, İstanbul Strings, Emir Batkan gibi usta müzisyenler katkıda bulunurken vokalde Cihan Okan sesiyle eşlik etti. Prodüktör koltuğunda Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu’nun oturduğu şarkının mix ve mastering’ini Özgür Yurtoğlu yaptı.

İzmir Çeşme Kleopatra plajında slow motion tekniği ile çekilen Serçe’nin yönetmenliğini Korhan Üstün ve Işın Karaca birlikte yaptı. Klipte Işın Karaca’nın çocukluğunun geçtiği bir koyda eski günlerini anarken, bu şarkıyı söylediği kompozisyon, dinamik ve canlı görüntülerin yardımıyla yansıtıldı.