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Işıl ve Dünya Dural ile Asimetrik Düşler Sergisi Açıldı

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Işıl ve Dünya Dural ile Asimetrik Düşler Sergisi Açıldı
Işıl Dural ve Dünya Dural'ın "Asimetrik Düşler" isimli sergisi 14 Ekim 2023 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Işıl Dural ve Dünya Dural'ın "Asimetrik Düşler" isimli sergisi 14 Ekim 2023 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

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Sanatçı Işıl ve Dünya Dural, “Maddi benzerlikler içeren farklı biçimlerdir "Asimetrik Düşler". Gerçek mi daha gariptir, kurmaca mı? Yaklaşık yedi yıldır aynı atölyeyi paylaşan bizler, anne-oğulun ötesinde yakın arkadaş, üretim sürecinde bağımsız birey ve atölye arkadaşıyız. “Her düş bir sığınaktır.” sözünü destekleyen farklı anlayışlarla üretimimiz devam ediyor.” düşüncelerini ifade ediyorlar.

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Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise; “Evrim Sanat Galerisi’nde “Asimetrik Düşler” sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. İzleyicinin de büyük beğenisini toplayan eserleri görmek isteyen tüm sanatseverleri Evrim Sanat Galerisi’ne bekliyoruz.” dedi.

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Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 27 Ekim 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Evrim Sanat Galerisi

Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1 Kadıköy-İstanbul

Tel.: (0533) 237 59 06

Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00

Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.

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